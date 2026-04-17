Boeing: oorlog heeft nog geen impact op vliegtuigleveringen

Economie
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 19:26
ARLINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De oorlog in het Midden-Oosten heeft nog geen impact gehad op de leveringen van passagiersvliegtuigen van Boeing aan klanten. Dat zei Boeing-topman Kelly Ortberg op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf vrijdag. Daarnaast krijgt Boeing meer defensieorders door de oorlog.
Volgens Ortberg blijven luchtvaartmaatschappijen gewoon vliegtuigen afnemen van Boeing ondanks de sterk gestegen kerosineprijzen. Hij zei ook dat de geplande maandelijkse productieverhoging van de 737 MAX dit jaar gewoon door zal gaan, ondanks de onrust in de luchtvaartsector door de oorlog.
Het conflict leidt ook tot meer orders voor Boeing voor bijvoorbeeld systemen voor luchtafweer, maar ook op het gebied van onderhoud en reserveonderdelen voor gevechtstoestellen. Boeing is producent van de straaljagers F-15EX Eagle en de F/A-18 Super Hornet en bouwt ook tankvliegtuigen en militaire transporttoestellen.
