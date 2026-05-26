Ook halvering salaris president stopt protesten in Bolivia niet

door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 6:15
LA PAZ (ANP/AFP) - Het aanbod van de Boliviaanse president Rodrigo Paz om zijn salaris te halveren heeft demonstranten tegen zijn regering er niet van overtuigd dat ze moeten ophouden met protesteren.
Al een maand blokkeren demonstranten de wegen, waardoor er tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen zijn ontstaan. Ze willen dat de president, die pas een half jaar aan de macht is, opstapt.
Eerder beloofde Paz dat de groepen die betrokken zijn bij de protesten meer inspraak krijgen. Hij wil de samenstelling van het kabinet veranderen. Ook moet er een apart orgaan worden opgericht om onder meer de inheemse bevolking, boeren en mijnwerkers actiever bij de besluitvorming te betrekken. Dat heeft niet geholpen.
Coup
De regering-Paz beschuldigt de voormalige socialistische president Evo Morales ervan een "coup" te willen plegen. Morales steunt de demonstranten.
President Luiz Inácio Lula da Silva van het buurland Brazilië heeft de partijen opgeroepen tot dialoog.
