Ook hof vindt Staat niet aansprakelijk voor leed afstandsmoeders

DEN HAAG (ANP) - De Staat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verdriet van vrouwen die in het verleden tegen hun wil afstand hebben gedaan van een kind. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag donderdag bepaald, nadat de rechtbank twee jaar geleden tot hetzelfde oordeel was gekomen.

De zaak is aangespannen door Trudy Scheele-Gertsen. Zij was 22 en niet getrouwd toen ze in 1968 een kind kreeg. Ze beviel bij de nonnen van de Paula Stichting in het Gelderse Oosterbeek. Kort na de bevalling werd het jongetje bij haar weggehaald, tegen haar wil. Het kind verbleef eerst bij de nonnen en werd later geadopteerd. Pas in 2018 kwam Scheele-Gertsen met hem in contact.

Tussen 1956 en 1984 overkwam ongeveer 15.000 vrouwen hetzelfde. Bureau Clara Wichmann had zich namens hen aangesloten bij de zaak van Scheele-Gertsen.