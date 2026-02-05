ECONOMIE
Ook Huizen biedt excuses aan voor stiekem onderzoek naar moslims

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 9:34
HUIZEN (ANP) - De Noord-Hollandse gemeente Huizen gaat ook excuses aanbieden voor een heimelijk onderzoek naar moskeegangers. Dat onderzoek schond de rechten van islamitische inwoners, en daarom heeft de gemeente een boete van 25.000 euro gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
De burgemeester van Huizen, Serge Ferraro, zegt dat de excuses worden aangeboden "vanwege het feit dat we op onaanvaardbare wijze in de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners zijn getreden". Hij wil dat de spijtbetuiging het begin is van "een gesprek over hoe we samen kunnen bouwen aan verbinding en het daarvoor benodigde vertrouwen".
Delft bood woensdag excuses aan voor een vergelijkbaar onderzoek naar moskeegangers daar.
De privacytoezichthouder gaf ook Eindhoven en Zoetermeer een boete. Die gemeenten zeggen dat ze eerder al excuses hebben aangeboden. Volgens Zoetermeer is het onderzoeksrapport vernietigd. De Zuid-Hollandse gemeente zegt te blijven praten "over het herstel van vertrouwen".
