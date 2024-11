Ook in Pennsylvania wint Republikein race om Senaat

PHILADELPHIA (ANP/AFP/RTR) - De Republikein David McCormick heeft de Senaatsrace in Pennsylvania gewonnen, meldt het Amerikaanse persagentschap AP. Daarmee kunnen de Republikeinen rekenen op minstens 53 van de honderd zetels in de Senaat.

McCormick is een voormalige CEO van een hedgefonds en had de steun van andere rijke investeerders. Hij versloeg de Democraat Bob Casey, die al sinds 2007 senator was voor Pennsylvania.

In twee races om een Senaatszetel, in Arizona en Nevada, is nog niet duidelijk wie er als winnaar uitkomt. Als de Republikeinen ook die winnen, kunnen ze uitkomen op 55 van de honderd zetels.

Ook in het Huis van Afgevaardigden komen de Republikeinen in de buurt van een overwinning. Daar hebben ze al zeker 209 zetels. Als dat er nog 9 meer worden, hebben ze een meerderheid. Van de 31 onbesliste zetels zouden Democraten er 23 moeten binnenhalen, willen ze nog een meerderheid halen. Het kan nog meerdere dagen duren voor de volledige resultaten bekend zijn.