Ook Limburg hoorde niets rond oproep aan VS over Margraten

MAASTRICHT (ANP) - De provincie Limburg heeft geen reactie gehad op haar oproep om informatiepanelen over zwarte soldaten terug te plaatsen op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Gouverneur Emile Roemer deed dat verzoek onlangs aan de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, nadat duidelijk was geworden dat de borden waren verwijderd uit het bezoekerscentrum. De American Battle Monuments Commission (ABMC), de beheerder van de begraafplaats, liet later weten dat die niet langer in de "herdenkingsmissie" passen en dat er vaker gerouleerd wordt.

"We hebben formeel over de koers van ABMC geen terugkoppeling ontvangen", aldus een woordvoerder van Roemer. "Natuurlijk hadden we vurig gehoopt dat onze inspanningen tot een ander resultaat hadden geleid. Mooi dat er landelijk zoveel steun en aandacht voor dit thema is." De gemeente Eijsden-Margraten deed eenzelfde oproep aan de Amerikanen om de panelen terug te plaatsen, maar kreeg voor zover bekend ook geen reactie. De borden op de begraafplaats belichten de rol van zwarte bevrijders in de Tweede Wereldoorlog.

Een van de panelen ging in op de ongelijkheid waarmee zwarte militairen te maken kregen. "Ze vochten voor een vrijheid die ze zelf niet hadden", zei Roemer daar eerder over. "Onder meer via de panelen krijgen ze de erkenning voor de rol die zij speelden bij de bevrijding van Limburg. Erkenning die ze vanwege de diepgewortelde segregatie in het Amerikaanse leger destijds niet of nauwelijks kregen."

Tijdelijke gedenkplaats

Limburg gaat bespreken hoe de kwestie verder wordt aangepakt. Elf partijen uit de Provinciale Staten vroegen het provinciebestuur onder meer te onderzoeken of een (tijdelijke) gedenkplaats voor Afro-Amerikaanse soldaten kan worden ingericht. Ook gaat gouverneur Roemer nog in gesprek met de Amerikaanse ambassadeur Joseph Popolo. Dat gebeurt waarschijnlijk begin volgend jaar. Popolo zei eerder geen belemmeringen te zien in het beleid van president Donald Trump om zwarte militairen uit de Tweede Wereldoorlog te eren.

Televisieprogramma Even tot hier plaatste twee panelen over Afro-Amerikaanse soldaten terug naast de oorlogsbegraafplaats in Margraten. Ook werd een "tentoonstelling" neergezet met "alle discriminerende acties van de regering-Trump". De panelen werden kort na de opnames weggehaald en worden overhandigd aan de Stichting Black Liberators, aldus omroep BNNVARA.