Drie goede gewoontes die je immuunsysteem versterken

Iedereen lijkt wel ziek momenteel. Het zal de kou zijn, het griepseizoen dat weer aanbreekt en gewoon de winter in het algemeen. Wil je - met de feestdagen voor de deur - graag gezond blijven, dan is een sterk immuunsysteem essentieel.

Volgens gezondheidsexperts, die CNN aanhaalt, zijn er drie leefstijlkeuzes die een bijzonder krachtig effect hebben op onze weerstand. De eerste is regelmatige lichaamsbeweging. Wie fysiek actief blijft, verkleint niet alleen het risico op chronische aandoeningen zoals diabetes, kanker en hart- en vaatziekten, maar stimuleert ook de werking van het immuunsysteem. Uit cijfers van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention blijkt zelfs dat voldoende beweging de kans op overlijden aan infecties zoals de griep of een longontsteking kan verlagen. Het advies is om wekelijks ongeveer 150 minuten matig tot intensief te bewegen, bijvoorbeeld door te wandelen, fietsen of sporten.

Gezond eten

Daarnaast speelt voeding een grote rol. Het beperken van ultrabewerkt voedsel – denk aan snacks, fastfood, kant-en-klaarmaaltijden en frisdrank – helpt je immuunsysteem beter te functioneren. Deze voedingsmiddelen bevatten vaak grote hoeveelheden conserveringsmiddelen, kleurstoffen en andere toevoegingen. Uit onderzoek blijkt dat een hoge consumptie van dit soort producten de levensduur met ruim tien procent kan verkorten en bijdraagt aan ontstekingen en verstoringen in het immuunsysteem. Wie veel ultrabewerkt voedsel eet, loopt bovendien een grotere kans op overgewicht, wat eveneens samenhangt met een verzwakte afweer. Een voedingspatroon dat vooral bestaat uit onbewerkte producten zoals groenten, fruit, peulvruchten, volkoren granen, noten en magere eiwitten bevordert daarentegen een optimale immuunfunctie.

Tot slot is slaap een cruciaal maar vaak onderschat onderdeel van een gezonde leefstijl. Slaaptekort brengt allerlei veranderingen in het immuunsysteem teweeg die het risico op uiteenlopende ziekten vergroten. Mensen die structureel minder dan zeven uur per nacht slapen, hebben een aanzienlijk hogere kans op hoge bloeddruk, diabetes en gewichtstoename. Beter slapen begint met voldoende tijd in bed: probeer minstens acht uur te reserveren en hanteer vaste tijden om naar bed te gaan en op te staan. Het vermijden van schermen vlak voor het slapengaan en het creëren van een koele, donkere en stille slaapkamer kunnen de slaapkwaliteit verder verbeteren.