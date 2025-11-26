Noorse aluminiumproducent wil fabriek in Drunen sluiten

DRUNEN (ANP) - Het Noorse aluminium- en energieconcern Norsk Hydro wil vijf Europese vestigingen sluiten. Het gaat om een aluminiumfabriek in het Noord-Brabantse Drunen, twee in het Verenigd Koninkrijk, een in Duitsland en een in Italië.

Volgens het bedrijf treft de maatregel 730 medewerkers, van wie zo'n 170 in Drunen. Momenteel wordt een overlegproces opgestart met werknemersvertegenwoordigers op de vijf locaties. Als het voorstel wordt geaccepteerd, sluiten de vestigingen in de loop van volgend jaar.

Het besluit is gebaseerd op een "grondige analyse" van de prestaties en de marktsituatie om het concurrentievermogen van de Europese activiteiten op de lange termijn te versterken, meldt Norsk Hydro. "Dit is geen gemakkelijke beslissing geweest, maar ze is noodzakelijk om onze footprint en productiecapaciteit aan te passen aan de huidige marktsituatie", laat een leidinggevende bij het bedrijf in een persbericht weten.