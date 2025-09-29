ECONOMIE
Ook Nederland helpt Denen met dronebestrijding tijdens top

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 20:31
DEN HAAG (ANP) - Ook Nederland gaat Denemarken helpen bij de bescherming tegen drones bij de EU-top deze week. Dat meldt het ministerie van Defensie maandag. Eerder deze dag maakten Frankrijk en Zweden al bekend dat ze een bijdrage sturen. De afgelopen dagen vlogen onbekende drones rond Deense luchthavens en legerbases.
Woensdag praten de EU-leiders in Kopenhagen en een dag later is er een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. Zweden stuurt dronebestrijdingssystemen, maakte premier Ulf Kristersson bekend. Frankrijk komt met een 35-koppig team van dronebestrijders en een Fennec-helikopter.
