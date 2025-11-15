ECONOMIE
Ook Nederlandse toeristen in door noodweer getroffen Albufeira

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 15:20
anp151125112 1
ALBUFEIRA (ANP) - In de door noodweer getroffen Portugese kustplaats Albufeira zijn momenteel ook Nederlanders op vakantie. Via TUI verblijven twee Nederlanders in het resort Eden Villas & Appartments waarvan het dak van het restaurant deels instortte.
Daarbij raakten zeker negentien mensen gewond. Volgens een woordvoerster van TUI is er contact met de twee Nederlanders en zijn zij ongedeerd. Zij "willen hun verblijf daar voortzetten", aldus de woordvoerster. TUI kan hen eventueel verplaatsen naar een andere accommodatie.
Een nabijgelegen camping is deels verwoest en hierbij viel een dode, aldus Portugese media. Een woordvoerster van Sunweb laat weten dat er "zeker klanten zitten" in het gebied. Over hoe het met deze mensen gaat, meldt ze nog niets.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gehad van Nederlanders die in de problemen zijn gekomen in Albufeira.
