Als je denkt dat je slimmer kunt worden stijgt je IQ. De overtuiging dat intelligentie te verbeteren is, blijkt bepalend te zijn voor je prestaties op school en daarbuiten. Wie gelooft dat je slimmer kunt worden door te oefenen en te leren, haalt structureel betere cijfers dan mensen die denken dat IQ een vaststaand feit is. Dit fenomeen staat bekend als de 'growth mindset' en is uitgebreid onderzocht door o.a. Stanford-psycholoog Carol Dweck.

Uit een toonaangevende studie onder basisschoolleerlingen (Blackwell et al., 2007) bleek dat kinderen die leren dat hun brein sterker wordt door inspanning, over een periode van twee jaar significant betere resultaten boeken dan leeftijdgenoten met een ‘fixed mindset’. Professor Dweck vatte samen: “Deze bevindingen laten zien dat de overtuigingen van leerlingen cruciaal zijn voor hun academische vooruitgang én dat deze overtuigingen te veranderen zijn om motivatie en prestaties te maximaliseren.”

De voordelen van een growth mindset zijn inmiddels ook bij volwassenen en studenten aangetoond. Mensen met een groeimindset: