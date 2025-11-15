De beste kaas ter wereld is niet Nederlands of Frans, maar Zwitsers

We zijn zo trots op onze kaas dat we zelfs kaasmeisjes de wereld over sturen. Dus de Nederlandse kaas moet wel top zijn. Dat denken (uiteraard) ook veel Fransen: wat gaat er boven Franse kaas?

Maar tijdens de World Cheese Awards 2025 werd deze verwachting flink op de proef gesteld. Op donderdag 13 november ging de prijs voor de beste kaas ter wereld namelijk naar... een Zwitserse gruyère!

Een perfecte gruyère uit Zwitserland

De Zwitserse winnaar is een 18 maanden gerijpte gruyère afkomstig uit de bergachtige regio Gantrisch, tussen Bern, Fribourg en Thun. Volgens het internationale juryteam, bestaande uit experts uit meer dan 40 landen, was deze kaas “perfect en onvergetelijk”. In een veld van ruim 5.000 inzendingen uit 46 landen versloeg hij zelfs met slechts één punt verschil zijn Franse tegenstander: een crémeux des Aldudes met bloemen uit de Pyreneeën. Op de derde plaats eindigde een appenzeller Edel-Würzig, opnieuw een Zwitserse kaas.

Waarom Zwitserland?

Frankrijk wist deze titel al sinds 2011 niet meer te pakken, en Nederland, hoewel beroemd om zijn Gouda en Edammer, greep ook mis. Wat maakt die Zwitserse gruyère zo bijzonder? Bij de jurering draait alles om harmonie: balans in smaak, aroma en rijping. De kaas moet niet alleen typisch zijn voor zijn terroir, hij moet herinneringen oproepen en écht bijzonder zijn. Experts als Kuba Maziarczyk en Laurent Dubois benadrukken dat traditie, ambacht en terroir essentieel zijn. En dat is precies waar witserland uitblinkt.

World Cheese Awards: het Olympisch podium van de kaas

De competitie is groots: 5.244 kazen worden door 265 juryleden geproefd, beoordeeld en opnieuw geëvalueerd. Van jonge kazen tot blauwe schimmels en harde soorten, alles passeert de revue. Uit die enorme diversiteit sprong de gruyère van Vorderfultigen eruit als de archetypische kaas: authentiek, gebalanceerd en met een karakter dat indruk maakt.