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Ook Netanyahu bij Witte Huis voor ontmoeting met Trump

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 17:25
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de eerste keer dat de twee leiders elkaar in het echt spreken sinds het begin van de oorlog met Iran eind februari.
Israël en de Verenigde Staten vielen destijds samen Iran aan, maar in de maanden daarna zijn de landen regelmatig gebotst over de te volgen koers in de oorlog. Trump noemde Netanyahu een "heel moeilijke man" en Netanyahu keerde zich tegen het voeren van gesprekken met Iran. Israël was niet betrokken bij een staakt-het-vuren en een latere tijdelijke overeenkomst tussen de VS en Iran.
Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky kwam korte tijd eerder al aan bij het Witte Huis voor een ontmoeting met Trump. Alle drie de leiders worden later verwacht bij de uitvaart van senator Lindsey Graham. Mogelijk spreken Zelensky en Netanyahu elkaar ook nog kort in Washington.
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