Ook staatssecretaris Jansen zegt af voor klimaattop

DEN HAAG (ANP) - Ook staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu) gaat niet naar de klimaattop in Azerbeidzjan. Hij is vorige week ziek geweest en heeft wat werk in te halen, laat zijn ministerie weten. Jansen heeft ook nog altijd moeite het vertrouwen van zijn ambtenaren te winnen, maar dat speelt volgens zijn woordvoerder geen rol.

Premier Dick Schoof liet de klimaattop in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe ook al aan zich voorbijgaan. Hij was te druk met de nasleep van de onrust in Amsterdam. Het kabinet wordt vertegenwoordigd door minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei en staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport).

Jansen zou dinsdag naar de COP29 afreizen, maar "de komende week vragen een aantal beleidsdossiers die vorige week zijn blijven liggen de aandacht". Een topambtenaar valt voor hem in.