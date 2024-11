Kremlin vindt dat besluit over raketten olie op het vuur gooit

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin zegt dat de Verenigde Staten olie op het vuur gooien bij de oorlog in Oekraïne als Oekraïne inderdaad Amerikaanse langeafstandsraketten mag gebruiken op Russisch grondgebied.

Amerikaanse media als The New York Times en The Washington Post schreven zondag dat Biden de Oekraïners na maandenlange verzoeken uit Kyiv toestemming heeft gegeven de langeafstandswapens in te zetten om Rusland aan te vallen. Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zou dat een flinke escalatie van de oorlog en nauwere Amerikaanse betrokkenheid betekenen.