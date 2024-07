Ook treinen HSL tussen Amsterdam en Rotterdam rijden niet om wind

UTRECHT (ANP) - Ook het treinverkeer op de hogesnelheidslijn (HSL) tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal is stilgelegd vanwege de harde wind, meldt ProRail. Eerder liet de spoorwegbeheerder al weten dat treinen op de HSL niet meer reden tussen Rotterdam Centraal en Breda. De hinder duurt tot zeker 21.00 uur.

Het KNMI heeft dinsdagavond voor het hele land code oranje afgeroepen om zware regen, hevige windstoten, onweer en hagel. De onweersbuien trokken als eerste over Brabant en Zeeland. Volgens Omroep Zeeland lijkt de overlast in de provincie mee te vallen. Omroep Brabant meldt dat onder meer in Oirschot en Hulsel straten blank staan en dat er bomen zijn omgevallen.