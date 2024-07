30 jaar cel geëist tegen Peru's oud-presidentskandidaat Fujimori

LIMA (ANP/AFP) - De aanklagers in Peru hebben dertig jaar en tien maanden cel geëist tegen de oud-presidentskandidaat Keiko Fujimori. Ze wordt beschuldigd van het aannemen van steekpenningen en staat terecht voor corruptie.

Fujimori, de 47-jarige dochter van oud-president Alberto Fujimori, probeerde drie keer president te worden. In 2011 en 2016 zou ze voor de financiering van haar campagnes geld hebben aangenomen van het Braziliaanse Odebrecht. Dat bouwbedrijf wordt omringd door vele corruptieschandalen in vrijwel heel Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en een paar landen in Afrika.

Ook vier Peruviaanse oud-presidenten worden met de zaak in verband gebracht. Zo ook Alan García, die in 2019 zelfmoord pleegde toen de politie hem kwam arresteren.

Fujimori zat al eens zestien maanden vast in voorarrest, maar kwam vrij voor de presidentsverkiezingen van 2021. Die verloor ze opnieuw, maar ze kon daarna wel in vrijheid haar proces afwachten. Dat proces is op 1 juli begonnen en duurt naar verwachting een jaar.