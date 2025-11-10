Ook Trump stelt dat shutdown snel voorbij kan zijn

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De sluiting van de Amerikaanse overheid, de zogenoemde shutdown, is volgens Donald Trump snel voorbij. De Amerikaanse president liet zondagavond aan verslaggevers weten dat "we steeds dichter bij het einde van de shutdown komen".

Bronnen meldden zondagavond aan Politico en CNN dat Republikeinen en Democraten in de Senaat een akkoord hebben bereikt om de federale overheid tot 30 januari te financieren. Hier wordt later op zondagavond over gestemd.

De shutdown, die al 40 dagen duurt, zorgt voor tal van problemen in de VS. Zo worden er de afgelopen dagen door problemen met luchtverkeersleiders dagelijks honderden vluchten geannuleerd.