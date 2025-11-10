ECONOMIE
Zondag meer dan 10.000 vertraagde vluchten in VS door shutdown

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 7:22
anp101125051 1
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Door de shutdown van overheidsdiensten hebben luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten zondag meer dan 2700 vluchten geschrapt en ruim 10.000 vertraagd. Sinds het begin van de aanhoudende overheidssluiting waren er niet zoveel verstoringen.
Zondag was dag drie van door de overheid opgelegde beperkingen in het aantal vluchten, het gevolg van de ondermaatse bezetting van de verkeerstorens. Dat leidt tot duizenden vertragingen en annuleringen. Vooral Delta Air Lines werd hard getroffen: het bedrijf schrapte of vertraagde zondag 52 procent van zijn vluchten.
Minister van Transport Sean Duffy waarschuwde zondag dat het luchtverkeer in de VS nog aanzienlijk kan terugvallen als het politieke conflict tussen Democraten en Republikeinen voortduurt. "Het wordt alleen maar erger", zei Duffy bij nieuwszender CNN. "In de twee weken voor Thanksgiving ga je zien dat het luchtverkeer druppelsgewijs gaat verlopen."
Mogelijk is de ontregeling van de luchtvaart in de VS binnenkort voorbij. Amerikaanse media meldden zondagavond dat Republikeinen en Democraten in de Senaat een akkoord hebben bereikt om de federale overheid tot 30 januari te financieren. Maandag wordt er naar verwachting over gestemd. Dat zou een einde maken aan de huidige shutdown, die met veertig dagen de langste in de Amerikaanse geschiedenis is.
