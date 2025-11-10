ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky is helaas niet alleen maar een dappere held

Politiek
door Gerard Driehuis
maandag, 10 november 2025 om 7:13
ANP-540452363
Volodymyr Zelensky is in het Westen een gevierde oorlogsheld. En onze hersenen zijn niet goed in nuances: helden zijn helden. Maar ook aan Zelensky zitten (zoals aan al onze helden op Sinterklaas en Jezus na) schaduwkanten
In eigen land neemt de kritiek toe. De Oekraïense president wordt ervan beschuldigd de oorlog te gebruiken om zijn macht te centraliseren en tegenstanders monddood te maken.
Begin november bleek voormalig energiebaas Volodymyr Koedrytsky – die tijdens de oorlog het licht brandend hield ondanks massale Russische aanvallen – ineens voor de rechter te staan wegens corruptie. Ook Zelensky's voorganger Porosjenko leider van de grootste oppositiepartij, werd aangeklaagd. Volgens De Morgen zijn dit voorbeelden van "politieke vervolging" en een "zondeboktactiek".
Porosjenko staat aan het hoofd van de grootste oppositiepartij in het Oekraïense parlement, en hij en Zelensky koesteren een diepe vijandigheid jegens elkaar. Tijdens de verkiezingen van 2019, die Zelensky met een verpletterende meerderheid won, wisselden ze scherpe woorden uit in verhitte debatten
De spanningen escaleerden in juli 2025, toen Zelensky een wet ondertekende die de onafhankelijkheid van twee belangrijke anticorruptie-instanties zou ondermijnen. Deze instanties voerden onderzoek uit naar corruptie in Zelensky's directe omgeving. Pas na straatprotesten – de eerste sinds de Russische invasie – en een scherpe waarschuwing van de EU draaide de president zijn besluit terug.
In het recente voortgangsrapport van de Europese Commissie wordt Oekraïne gewaarschuwd dat het "stappen achteruit" moet vermijden op het gebied van corruptiebestrijding. EU-commissaris Marta Kos sprak over "aanzienlijke bezorgdheid". Zelensky's eigen biograaf Serhi Roedenko waarschuwt dat "corruptie vandaag niet minder een bedreiging vormt voor Oekraïne dan het Russische leger".
De Oekraïense president lijkt zich vooral te willen verzekeren van een tweede ambtstermijn, maar de prijs kan hoog zijn: zijn internationale reputatie als democratische held staat op het spel.

Lees ook

Zelensky toont steeds meer autoritaire trekkenZelensky toont steeds meer autoritaire trekken
Dag 1337 van de oorlog: Zelensky vindt bevriezen frontlijn goed uitgangspunt voor gesprekDag 1337 van de oorlog: Zelensky vindt bevriezen frontlijn goed uitgangspunt voor gesprek
Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-rakettenTrump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten
loading

POPULAIR NIEUWS

87708746 l normal none

13 tekenen dat je veel emotionele intelligentie bezit

127322530 l normal none

Te giftig: waarom je nooit meer bloemen moet kopen

140912496_m

Deze alledaagse chemische stof kan je lever onherstelbaar beschadigen

ANP-336627680

Dit is de kilometerstand waarbij een occasion een risico wordt: “Het is een magische grens”

ANP-540137770

Muziek luisteren heeft verrassend veel invloed op je risico op dementie

Scherm­afbeelding 2025-11-09 om 17.49.19

Wetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aarde

Loading