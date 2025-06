Ook Van Hijum vindt regeren met PVV niet voor herhaling vatbaar

DEN HAAG (ANP) - Beoogd NSC-lijsttrekker Eddy van Hijum wil, in navolging van huidig fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven, niet nog een keer met de PVV regeren. "Dat ga ik niet doen", aldus de vicepremier, die dinsdag hoorde dat hij de voorkeurskandidaat is van het partijbestuur.

"Je moet in de Kamer altijd met alle mensen, alle partijen samenwerken", vindt Van Hijum. "Maar in het regeringsbootje stappen met deze partij, daar heb ik wel een beetje een bekomst van." De PVV trok zich twee weken geleden terug uit het kabinet, dat daardoor ten val kwam.

Van Hijum houdt zich op de vlakte over zijn mogelijke tegenstrever Diederik Boomsma. Die liet na de keuze van het bestuur voor Van Hijum weten dat hij nog nadenkt over de vraag of hij zich ook kandidaat stelt. In dat geval zou het aan de leden zijn wie daadwerkelijk de lijst aanvoert bij de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. "Het is zijn afweging", aldus Van Hijum.