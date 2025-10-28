Ook VVD ziet 'inmiddels' meerwaarde in verbod op eenmanspartijen

DEN HAAG (ANP) - De VVD zou een voorstel voor een verbod op politieke partijen met maar één lid niet zonder meer afwijzen. Dat heeft partijleider Dilan Yeşilgöz gezegd in het RTL Ontbijtnieuws. D66 wil in de wet vastleggen dat partijen verplicht leden moeten toelaten, en weet zich gesteund door onder meer GroenLinks-PvdA en CDA. Ook Yeşilgöz ziet daar de mogelijke meerwaarde van. "Inmiddels wel", zei zij.

Yeşilgöz viel afgelopen week in een televisiedebat PVV-leider Geert Wilders hard aan. Zijn partij, de grootste in zowel de huidige Tweede Kamer als in de peilingen, is volgens haar niet meer dan "één man met een Twitteraccount". Maar de VVD was tot dusver terughoudend waar het gaat om een mogelijk verbod op dergelijke eenmanspartijen.

"Moet je dat nou bepalen voor een andere partij?", zo vatte Yeşilgöz de worsteling van de liberalen samen. Zij benadrukte ook dat de VVD "niet blind voor zal stemmen" als er een concreet voorstel komt. "Ik zie beide kanten", zei zij.