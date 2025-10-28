ECONOMIE
Van Weel brengt bezoek aan Kyiv

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 9:20
KYIV (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) bezoekt Oekraïne. Hij is dinsdag aangekomen in de hoofdstad Kyiv, laat hij op sociale media weten. De bewindsman zal de Oekraïense regering opnieuw verzekeren van de onverminderde Nederlandse steun.
"Iedere dag opnieuw terroriseert Rusland de Oekraïense bevolking. Onschuldige mensen zijn het slachtoffer. Gezinnen zitten zonder stroom en gas, terwijl het steeds kouder wordt. Mijn boodschap vandaag in Kyiv: we steunen Oekraïne maximaal in de strijd tegen de Russische agressor", schrijft Van Weel op X.
