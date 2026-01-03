ECONOMIE
Ook zoon Maduro aangeklaagd in New York

zaterdag, 03 januari 2026 om 16:46
NEW YORK (ANP/RTR) - Niet alleen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores zijn aangeklaagd, maar ook de zoon van de president, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Dat blijkt uit de aanklacht die de Amerikaanse minister van Justitie Pam Bondi openbaar heeft gemaakt. Hij wordt verdacht van drugssmokkel en wapenbezit.
Maduro Guerra is 35 jaar en zit sinds 2021 in het Venezolaanse parlement. Het is niet duidelijk waar hij zich op dit moment bevindt.
De president en zijn vrouw werden in de nacht van vrijdag op zaterdag gevangengenomen bij een Amerikaanse operatie. Zij worden verdacht van "samenzwering voor narcoterrorisme, samenzwering voor cocaïne-import, bezit van machinegeweren en explosieven, en samenzwering om machinegeweren en explosieven tegen de Verenigde Staten te gebruiken", maakte Bondi eerder bekend.
