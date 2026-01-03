Wat helpt écht tegen een blaasontsteking?

Een blaasontsteking
voelt vaak zo alledaags dat veel vrouwen eerst grijpen naar cranberrysap of D‑mannose. Op Oma Wet raad
staan 76 huismiddeltjes, dus keuze genoeg. Maar helpen ze ook?
Voor een echte infectie helpt meestal maar één ding echt goed: een passend antibioticum, voorgeschreven door de huisarts. De Europese urologenvereniging (EAU) noemt fosfomycine, nitrofurantoïne en pivmecillinam de voorkeursmiddelen bij ongecompliceerde blaasontsteking
bij vrouwen, juist om de kans op resistentie te beperken.
Toch kun je zelf wel degelijk iets doen. Thuisarts
– het publieksplatform van het Nederlands Huisartsen Genootschap en nóg beter dan Oma Weet Raad – adviseert om bij milde klachten een paar dagen af te wachten, extra te drinken en de blaas goed leeg te plassen; bij gezonde vrouwen gaan de klachten vaak binnen een week vanzelf over. Pas als je koorts krijgt, pijn in je zij, bloed in de urine of als de klachten niet verbeteren, moet je wél naar de huisarts, omdat de infectie dan kan opstijgen naar de nieren.
Over populaire middeltjes
is de wetenschap een stuk minder enthousiast. Voor D‑mannose laat een recente grote studie bij vrouwen met terugkerende infecties zien dat het “niet effectief is om urineweginfecties te voorkomen”. Voor cranberrysap is er wat bewijs dat het nieuwe infecties kan helpen voorkómen, maar er is nauwelijks goed bewijs dat het een bestaande blaasontsteking kan genezen. Wie veilig wil spelen, volgt dus de huisartsenadviezen en schakelt op tijd over op antibiotica
als dat nodig is.