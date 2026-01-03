ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wat helpt écht tegen een blaasontsteking?

gezondheid
door Désirée du Roy
zaterdag, 03 januari 2026 om 16:55
173283076_m
Een blaasontsteking voelt vaak zo alledaags dat veel vrouwen eerst grijpen naar cranberrysap of D‑mannose. Op Oma Wet raad staan 76 huismiddeltjes, dus keuze genoeg. Maar helpen ze ook?
Voor een echte infectie helpt meestal maar één ding echt goed: een passend antibioticum, voorgeschreven door de huisarts. De Europese urologenvereniging (EAU) noemt fosfomycine, nitrofurantoïne en pivmecillinam de voorkeursmiddelen bij ongecompliceerde blaasontsteking bij vrouwen, juist om de kans op resistentie te beperken.
Toch kun je zelf wel degelijk iets doen. Thuisarts – het publieksplatform van het Nederlands Huisartsen Genootschap en nóg beter dan Oma Weet Raad – adviseert om bij milde klachten een paar dagen af te wachten, extra te drinken en de blaas goed leeg te plassen; bij gezonde vrouwen gaan de klachten vaak binnen een week vanzelf over. Pas als je koorts krijgt, pijn in je zij, bloed in de urine of als de klachten niet verbeteren, moet je wél naar de huisarts, omdat de infectie dan kan opstijgen naar de nieren.
Over populaire middeltjes is de wetenschap een stuk minder enthousiast. Voor D‑mannose laat een recente grote studie bij vrouwen met terugkerende infecties zien dat het “niet effectief is om urineweginfecties te voorkomen”. Voor cranberrysap is er wat bewijs dat het nieuwe infecties kan helpen voorkómen, maar er is nauwelijks goed bewijs dat het een bestaande blaasontsteking kan genezen. Wie veilig wil spelen, volgt dus de huisartsenadviezen en schakelt op tijd over op antibiotica als dat nodig is.

Lees ook

Vanwege deze fout op het toilet krijgen vrouwen blaasontstekingVanwege deze fout op het toilet krijgen vrouwen blaasontsteking
Toch maar even plassen? Een lege blaas kan je leven redden bij een auto-ongelukToch maar even plassen? Een lege blaas kan je leven redden bij een auto-ongeluk
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

3f4efb736a1890bcd40f871624e7c534f5fa516c273f8999172d9e09878df3c8_w1968_q70

Mijn oom, de moordenaar

Loading