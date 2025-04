Op Afsluitdijk mag vanaf maandag weer 130 worden gereden

DEN HAAG (ANP) - Op een deel van de Afsluitdijk mag vanaf maandag ook overdag 130 kilometer per uur worden gereden. Dat heeft verkeersminister Barry Madlener (PVV) bekendgemaakt. Het is het eerste van vier trajecten waar nog dit jaar de maximumsnelheid omhoog zal gaan.

De minister kondigde de snelheidsverhoging in december al aan, maar de ingangsdatum was nog niet bekend. Behalve op de Afsluitdijk tussen de Stevinsluizen en de Lorentzsluizen, mag binnenkort ook harder worden gereden op de A7 tussen de aansluiting Winschoten en de grens met Duitsland, en de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Dat is pas toegestaan als de borden er staan, waarschuwt Madlener.

De minister wil nog voor de zomer ook op de A37 tussen knooppunt Holsloot en aansluiting Zwartemeer de maximumsnelheid opvoeren naar 130 kilometer per uur. De voorbereidingen voor dat traject lopen nog. Wat Madlener betreft volgen stapsgewijs meer snelwegen, maar dat moet wel passen binnen geluids- en stikstofregels.