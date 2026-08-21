Geklikt op een Wero-phishinglink? In dit geval vergoedt je bank de schade — en in dit geval niet

De overstap van iDEAL naar Wero is een cadeautje voor oplichters. Nepmails, dreig-sms'jes, valse "Wero-activatiepagina's": alles komt langs. Toch is de belangrijkste vraag na een klik niet hoeveel je kwijt bent, maar wie er opdraait voor de schade. Spoiler: in het ene scenario krijg je alles terug, in het andere geen cent.

De twee scenario's die alles bepalen

Wero-phishing komt in twee smaken. Juridisch zijn ze totaal verschillend.

Scenario 1 — de oplichter boekt af. Je klikt op een link, logt in op een nepomgeving en tikt daar je codes en tancode in. Even later maakt de crimineel zelf geld over vanaf jouw rekening. Jij hebt geen enkele betaalopdracht gegeven.

Scenario 2 — je boekt zelf over. Na de klik belt er "iemand van de bank". Er is fraude, je saldo moet snel naar een "veilige rekening". Onder druk tik je zelf de overboeking in en bevestig je met je eigen pincode of app.

In het eerste geval is er sprake van een ongeautoriseerde transactie. In het tweede geval van een toegestane transactie die je zelf hebt goedgekeurd. En dat verschil bepaalt of je geld terugkomt.

Bij een ongeautoriseerde transactie moet de bank het volledige bedrag uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag terugstorten — bij een zelf goedgekeurde overboeking niet.

Wanneer de bank wél vergoedt

Voor scenario 1 is de standaardregel uit het Burgerlijk Wetboek helder: betalingen zonder jouw toestemming moeten worden vergoed. Voorwaarde is dat je je hebt gehouden aan de vijf veiligheidsregels die voor alle banken hetzelfde zijn: codes geheim houden, pas alleen zelf gebruiken, apparaat goed beveiligen, rekening controleren, en incidenten direct melden.

Meld je de fraude meteen, dan is de vergoedingsroute glashelder. De bank mag alleen weigeren als ze grove nalatigheid kan aantonen — een hogere lat dan alleen "je had beter moeten opletten". Kan ze dat niet, dan is het bedrag volledig verhaalbaar.

Wanneer de bank níet vergoedt

Voor scenario 2 pakt het wettelijk kader anders uit. Zodra jij de betaling zelf hebt geautoriseerd, is de bank verplicht om de opdracht uit te voeren en heeft ze daarna geen vergoedingsplicht meer.

Er bestaat één uitzondering: de coulanceregeling die de vier grootbanken sinds eind 2020 hanteren voor bankhelpdeskfraude, oftewel spoofing. Bij spoofing doet de crimineel zich telefonisch voor als medewerker van je eigen bank, met een gespoofd telefoonnummer of e-mailadres. Voldoe je aan de criteria — aangifte, particuliere rekening, misbruik van naam of nummer van je eigen bank — dan is het uitgangspunt dat je honderd procent uit coulance vergoed krijgt.

De valkuil: klassieke Wero-phishing via e-mail of nepwebsite is géén spoofing in de zin van deze regeling. Wie op een phishinglink klikt, zelf overboekt en niet kan aantonen dat de bank telefonisch is nagedaan, valt buiten de coulanceregeling. Ook overboekingen naar een rekening op je eigen naam — een truc om jou eerst geld naar jezelf te laten sluizen — vallen er in vaste rechtspraak van het Kifid buiten.

Wie zelf op 'bevestig' drukt in de app, staat juridisch met lege handen — tenzij er telefonisch iemand achter zat die de bank nadeed.

Wat het inzet is

De cijfers verklaren waarom banken zo streng zijn op het onderscheid. De totale fraudeschade in het Nederlandse betalingsverkeer steeg in 2025 met 22 procent naar 198 miljoen euro. De schade door bankhelpdeskfraude kwam uit op 25,8 miljoen euro, die door phishing bij bankklanten op bijna 2,6 miljoen. Ongeveer zeventig procent van alle online fraude begint inmiddels op sociale media.

Wat je moet weten over Wero zelf

Voor Wero hoef je niets te doen: geen activatie, geen verificatie, geen nieuwe app, geen bevestiging van je IBAN. Alle mails en sms'jes die daarom vragen zijn per definitie nep. Wero rolt automatisch uit binnen je bestaande bank-app, in fases tot eind 2027.

Twijfel je na een klik of een telefoontje? Hang op, sluit de mail, en bel je bank via het nummer op je bankpas. Dat is niet alleen goed advies — het is ook exact de handeling die je later kan redden bij een discussie met de bank over grove nalatigheid.

Dit doe je meteen na een klik

Bel je bank via het nummer op je bankpas en laat direct je rekening blokkeren. Doe aangifte bij de politie — dit is een harde eis voor de coulanceregeling. Wijzig wachtwoorden van internetbankieren en mail, en draai een virusscan. Meld het incident bij de Fraudehelpdesk en bewaar alle nepberichten als bewijs. Krijg je nul op het rekest, dien dan een klacht in via de interne klachtenprocedure van je bank en stap eventueel naar het Kifid.

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