Op je scherm staat een sms van Google Pay: je betaalpas is gekoppeld aan Google Wallet. Heb je dat niet zelf gedaan, dan moet je bellen. Dat lijkt de verstandige reactie, maar juist met dat telefoontje begint de oplichting. Een oudere vrouw uit Winterswijk is er zo honderden euro's door kwijtgeraakt.

Eén telefoontje, daarna een pinner in Utrecht

Op 11 oktober beschreef het opsporingsprogramma Plaats Delict van Omroep Gelderland en Oost hoe het gegaan is. De vrouw kreeg een sms die van Google Pay leek te komen. Daarin stond dat haar betaalpas aan Google Wallet was gekoppeld en dat ze moest bellen als ze dat niet zelf had geactiveerd. Ze vertrouwde het bericht en belde het nummer.

Aan de andere kant zaten oplichters. Volgens nieuwsdienst Headliner, die het verhaal van Omroep Gelderland samenvat, kregen zij haar vermoedelijk zover dat ze toegang kregen tot haar bankzaken. Daarna pinde een man in Utrecht honderden euro's van haar rekening.

Die man had zich flink vermomd, vermoedelijk om niet herkend te worden. Toch staat hij op camerabeelden. De politie zoekt hem als vermoedelijke geldkoerier van de oplichters en wil weten wie hij is en waar hij verblijft.

Bij deze truc hoeven oplichters je niet te bellen. Je belt ze zelf.

Waarom ophangen hier niet helpt

De Google Wallet-sms werkt omgekeerd. Jij neemt zelf het initiatief en belt een nummer dat je niet vertrouwt, omdat je denkt dat je zo misbruik tegenhoudt. Je bent dus al ongerust als iemand opneemt, en je gelooft dat je de juiste instantie aan de lijn hebt. Volgens Opgelicht?! (AVROTROS) willen de oplichters precies dat: dat je in paniek handelt, omdat je denkt dat iemand anders bij je betaalpassen kan.

De afzender zegt niets

Dat de sms van 'Google Pay' komt, bewijst niets. Opgelicht?! legt uit dat oplichters die naam met spoofing op je scherm kunnen zetten. De sms zelf gaat over Google Wallet, de digitale portemonnee waarin je passen bewaart. Google Pay is de dienst waarmee je met die passen betaalt.

Een nummer uit een sms is nooit een veilig nummer, ook niet als de afzender klopt.

Zo check je het zonder risico

Bel nooit het nummer uit de sms en klik niet op links erin.

Open zelf je bank-app of de Wallet-app op je telefoon. Daar zie je of er echt een nieuwe pas aan een apparaat is gekoppeld.

Wil je je bank spreken? Bel zelf het nummer dat je kent, bijvoorbeeld van de achterkant van je pas of de website van je bank. De Fraudehelpdesk raadt aan je bank te bellen via het nummer dat bij jou bekend is.

Geef nooit je pincode of inloggegevens door. Volgens de Fraudehelpdesk vraagt je bank daar nooit om.

Kijk regelmatig je afschrijvingen na. Hoe sneller je een vreemde betaling ziet, hoe meer schade je voorkomt.

Toch gebeld?

Heb je het nummer al gebeld of gegevens doorgegeven? Neem dan direct via de officiële weg contact op met je bank en laat je pas blokkeren. Doe aangifte bij de politie en meld het bij de Fraudehelpdesk voor persoonlijk advies. Herken je de pinner uit Utrecht? Dan vraagt de politie je om je te melden.

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