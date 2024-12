OPCW: stel chemische wapens veilig na val Assad-regime

DEN HAAG (ANP) - De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens maakt zich zorgen over mogelijke chemische wapens in Syrië. De in Den Haag gevestigde OPCW roept de Syrische autoriteiten op "alle aan chemische wapens gerelateerde materialen en faciliteiten" veilig te stellen na de val van het Assad-regime.

Het regime van de gevluchte leider Bashar al Assad sloot zich in 2013 aan bij de internationale waakhond en beloofde chemische wapens in te leveren. Het is echter onduidelijk of alle wapens ook daadwerkelijk zijn overhandigd.

Door Syrië overhandigde informatie over het wapenprogramma lijkt volgens de OPCW "niet accuraat of compleet" te zijn. Israël heeft ondertussen al aangegeven dat het aanvallen in Syrië heeft uitgevoerd om te voorkomen dat bijvoorbeeld chemische wapens of raketten in handen vallen van "extremisten".