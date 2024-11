Openbaar aanklager parkeert zaak Trumps inmenging in verkiezingen

WASHINGTON (ANP/AFP) - Een Amerikaanse rechter heeft vrijdag ingestemd met een verzoek van de openbaar aanklager Jack Smith om de zaak tegen Donald Trump over verkiezingsinmenging in 2020 tijdelijk stil te leggen. Aanleiding voor het verzoek van Smith is dat Trump de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Het ministerie van Justitie hanteert als beleid dat het een ​​zittende president niet vervolgt.

In zijn verzoek aan de rechtbank maakte Smith nadrukkelijk gewag van het feit dat Trump op 20 januari 2025 als president zal worden ingehuldigd. Hij vroeg de rechter de zaak stil te leggen zodat het Openbaar Ministerie "tijd heeft om deze ongekende omstandigheid te beoordelen en de juiste koers voor de toekomst te bepalen in overeenstemming met het beleid van het ministerie van Justitie".

Het verzoek werd zonder commentaar ingewilligd. Smith zei dat hij uiterlijk 2 december een statusrapport bij de rechtbank indient.

Trump wordt beschuldigd van samenzwering om de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken. Op 6 januari 2021 bestormde een menigte Trump-aanhangers het parlementsgebouw in Washington om te voorkomen dat een speciale zitting van het Congres de overwinning van Joe Biden zou bekrachtigen.