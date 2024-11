Rijpma-De Jong blijft Beune in Thialf voor op 1500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Antoinette Rijpma-de Jong heeft bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen de 1500 meter gewonnen. De 29-jarige schaatsster van Reggeborgh was met 1.54,89 net iets sneller dan Joy Beune en Marijke Groenewoud. De 17-jarige Angel Daleman zette de vierde tijd neer.

Rijpma-de Jong bleef Beune in een rechtstreeks duel dankzij een snelle start voor. Beune, de Nederlands kampioen op de 1500 meter, kon dat ondanks snellere twee laatste ronden niet goedmaken. Ze was met 1.55,24 wel net sneller dan Groenewoud die 1.55,31 reed. Daleman had daarvoor een persoonlijk record gereden van 1.55,69.

De vijf schaatsers met de beste tijd kwalificeren zich voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden in Japan en China. Ook Melissa Wijfje kwalificeerde zich met de vijfde tijd van 1.57,33 voor de wereldbeker.