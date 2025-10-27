Opnieuw arrestatiebevel tegen vastzittende burgemeester Istanbul

ISTANBUL (ANP/RTR) - Een Turkse rechtbank heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul. Hij zit sinds maart in de gevangenis op verdenking van corruptie, maar wordt nu ook beschuldigd van "politieke spionage". Volgens critici zijn de aanklachten politiek gemotiveerd.

Imamoglu is een politieke tegenstander van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Volgens analisten kan een veroordeling van Imamoglu leiden tot zijn ontslag. Daarna zou hij vervangen kunnen worden door een vertrouweling van Erdogan.

Imamoglu ontkent de nieuwe beschuldigingen en zegt dat dit soort leugens "zelfs niet bij de duivel zouden opkomen". In juli was er ook een nieuw arrestatiebevel tegen Imamoglu, omdat hij de hoofdaanklager van Istanbul zou hebben beledigd en bedreigd.

In Turkije worden vaker arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen mensen die al vastzitten. Op die manier kan een nieuw onderzoek worden gestart.