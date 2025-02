Opnieuw dreigbrief aan adres lyceum in Deventer, scholen wel open

DEVENTER (ANP) - Medewerkers en leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer hebben maandagavond een dreigbrief ontvangen, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van de Stentor. Eerder was de scholengemeenschap ook al doelwit van dreiging. De verschillende locaties van het lyceum blijven na overleg tussen de school, politie en gemeente wel open.

De woordvoerder meldt dat het in de brief gaat over aanslagen op middelbare scholen, maar op de precieze inhoud kan hij verder niet ingaan. Volgens de Stentor schrijft de afzender onder meer: "ik heb messen en wapens klaar staan. Ik heb ook bommen bij me. Ik zal iedereen doden!".