Opnieuw druk op Europese wegen naar vakantiebestemmingen

DEN HAAG (ANP) - Op de dag na zwarte zaterdag is het opnieuw druk op de Europese wegen richting vakantiebestemmingen. Zo is de vertraging op de Franse Route du Soleil van Lyon naar Orange zo'n anderhalf uur. Ook op de A9 richting Spanje is het aanschuiven, meldt de ANWB. Bij Bordeaux hebben vakantiegangers die via de A63 naar het zuiden willen te maken met ruim een uur vertraging.

In Duitsland is het onder meer druk op de A8 van München naar het Oostenrijkse Salzburg. Ook aan de zuidkant van Ulm is veel verkeer op de weg. In Oostenrijk zelf bedraagt de wachttijd op de Fernpas van Füssen naar Reutte ongeveer drie kwartier. De grootste vakantiedrukte in Italië is te vinden op de A22 tussen Bolzano en Verona.