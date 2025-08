Paus Leo spreekt miljoen katholieke jongeren toe

ROME (ANP/RTR) - Paus Leo heeft zondagochtend een dienst voor meer dan een miljoen jongeren geleid. De slotmis van de Wereldjongerendagen was het hoogtepunt van het evenement, dat jongeren uit de hele wereld had aangetrokken.

Het was het grootste evenement voor paus Leo in zijn bijna drie maanden durende ambtsperiode. Hij sprak op een veld aan de rand van Rome, waar de jongeren zich hadden verzameld. Hij moedigde de jongeren aan om hun enthousiasme en geloof "te verspreiden onder iedereen die jullie ontmoeten".

Tijdens zijn toespraak stond de paus onder meer stil bij de oorlogen in Gaza en Oekraïne. "We staan achter de jongeren van Gaza, wij staan achter de jongeren van Oekraïne", sprak hij. "Mijn jonge broeders en zusters, jullie zijn het teken dat een andere wereld mogelijk is."

Veel jongeren die het evenement bijwoonden, hadden de nacht buiten op het veld doorgebracht om klaar te staan voor de aankomst van de paus om 07.45 uur.