ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw duizenden de straat op in Minneapolis om ICE

Samenleving
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 10:34
anp110126054 1
MINNEAPOLIS (ANP) - Opnieuw zijn in Minneapolis duizenden de straat opgegaan uit onvrede met ICE en uit solidariteit met de 37-jarige Renee Good die daar woensdag door die immigratiedienst werd doodgeschoten. Volgens de lokale politie verliep het protest veelal vreedzaam. Ook in steden als Austin, Seattle, New York en Los Angeles werd de voorbije dagen gedemonstreerd vanwege de dood van de vrouw, onder de noemer "ICE, out for Good".
Volgens de dienst en de overheid handelde de medewerker in kwestie uit zelfverdediging. Beelden van het voorval, die dit weekend onder meer werden gereconstrueerd door CNN, lijken daarentegen een ander verhaal te vertellen. Demonstranten spreken van moord en zijn boos over wat gouverneur Tim Walz heeft afgedaan als "te voorkomen" geweld.
ICE ligt al lange tijd onder vuur, omdat president Donald Trump de dienst inzet voor zijn harde migratiepolitiek. In meerdere steden leidde de inzet van ICE al tot grote, soms gewelddadige protesten.
loading

POPULAIR NIEUWS

b845d123-87c2-47a5-9cec-ad71eb01dc6a-fred-trump-real-estate-portfolio-685b7ca39b1a0

Oom Donald probeert een zwart gat te vullen: nicht Mary over Trumps jeugdtrauma

ANP-546252872

Dit verdiende Denise met realityserie Hanslers

ANP-543856214

De Rijn als vuilnisbelt: duizenden tonnen afval spoelen elk jaar de Noordzee in

anp100126151 1

VVD-jongeren hekelen eigen partij en prijzen premier van België

ANP-546607502

Wat strooizout met bomen, bodem en beestjes doet

anp100126133 1

Uitbater Zwitsers café erkent dat nooduitgang op slot was

Loading