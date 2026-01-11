Opnieuw duizenden de straat op in Minneapolis om ICE

MINNEAPOLIS (ANP) - Opnieuw zijn in Minneapolis duizenden de straat opgegaan uit onvrede met ICE en uit solidariteit met de 37-jarige Renee Good die daar woensdag door die immigratiedienst werd doodgeschoten. Volgens de lokale politie verliep het protest veelal vreedzaam. Ook in steden als Austin, Seattle, New York en Los Angeles werd de voorbije dagen gedemonstreerd vanwege de dood van de vrouw, onder de noemer "ICE, out for Good".

Volgens de dienst en de overheid handelde de medewerker in kwestie uit zelfverdediging. Beelden van het voorval, die dit weekend onder meer werden gereconstrueerd door CNN, lijken daarentegen een ander verhaal te vertellen. Demonstranten spreken van moord en zijn boos over wat gouverneur Tim Walz heeft afgedaan als "te voorkomen" geweld.

ICE ligt al lange tijd onder vuur, omdat president Donald Trump de dienst inzet voor zijn harde migratiepolitiek. In meerdere steden leidde de inzet van ICE al tot grote, soms gewelddadige protesten.