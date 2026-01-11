Stroom voor honderdduizenden in regio Zaporizja weer hersteld

ZAPORIZJA (ANP/DPA) - De stroomstoring die honderdduizenden huishoudens en bedrijven in de Oekraïense regio Zaporizja raakte, is verholpen. Dat meldt de directeur van het lokale energiebedrijf in een bericht op Telegram. Volgens hem ging het om circa 380.000 gezinnen en ondernemingen die kampten met stroomuitval.

De directeur schrijft dat tegen 02.00 uur de stroomvoorzieningen uitvielen, waardoor de gehele regio zonder elektriciteit zat. Hij roemde tevens het snelle werk van zijn personeel.

Zowel Rusland als Oekraïne heeft het de laatste tijd vooral gemunt op elkaars kritieke energie-infrastructuur. Daarbij schuwt Rusland er niet voor om de kou die dergelijke aanvallen met zich meebrengen in te zetten als drukmiddel, aldus critici. Het is in Oekraïne dit weekend tegen de 10 graden onder nul.

Omgekeerd bestookte Oekraïne de afgelopen maanden Russische oliedepots en -raffinaderijen, soms diep in het binnenland. Volgens Kyiv faciliteert Rusland met de opbrengsten daaruit de oorlog in Oekraïne.