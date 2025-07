Opnieuw veel doden gemeld bij nachtelijke aanvallen in Gazastrook

RAFAH (ANP/AFP) - Zeker 23 mensen zijn om het leven gekomen bij nachtelijke Israëlische bombardementen op de Gazastrook, meldt de burgerbescherming in het gebied. Onder de slachtoffers zouden acht kinderen zijn.

De luchtaanvallen vonden volgens een woordvoerder plaats in het zuiden en midden van het kustgebied. Er zou onder meer een groep mensen zijn geraakt die zich had verzameld bij een medisch steunpunt. De Israëlische krijgsmacht heeft nog niet gereageerd.

In Gaza waren de afgelopen dagen ook bombardementen gemeld met tientallen doden. Mediarestricties maken het voor internationale media lastig die cijfers zelf te verifiëren. Het totale dodental sinds het begin van de oorlog loopt in de tienduizenden.

De aanvallen vallen samen met onderhandelingen in Qatar over een bestand en de vrijlating van gijzelaars. Een hoge Israëlische functionaris zei tegen persbureau Reuters dat mogelijk binnen een of twee weken een overeenkomst gesloten kan worden.