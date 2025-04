Opnieuw voyeur actief op strandjes Amsterdam

Jonge vrouwen die deze lente zonnen bij een Amsterdams stadsstrandje, dreigen zonder het te weten in voyeuristische YouTubefilmpjes te belanden. Twee jaar nadat het platform een soortgelijk kanaal verwijderde, trekt een nieuw account opnieuw miljoenen views met heimelijke opnames, meldt De Telegraaf.

In 2023 verwijderde YouTube een account waarop zonnebadende vrouwen stiekem werden gefilmd. De maker van de video's had specifiek oog voor borsten en billen. YouTube greep in na vragen van De Telegraaf en verwijderde het kanaal vanwege "ongewenste seksualisering".

Sinds vorig jaar verschijnen dit soort filmpjes op de nieuwe account 'Yeni Travel'. De teller van de populairste video staat op 3,3 miljoen. Een compilatie van vrouwen in bikini op het Marineterrein. Het lijkt sterk te gaan om opnamen met een verborgen camera, waarvan de vrouwen niet doorhadden dat die aanwezig was.