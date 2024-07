Alarm: de Spaanse stranden verdwijnen

Een recent rapport van Greenpeace heeft de noodklok geluid voor de meest gewaardeerde hulpbron van Spanje , de stranden. Het rapport onthult dat er de komende tien jaar tientallen dreigen te verdwijnen door een combinatie van menselijke activiteiten en de meedogenloze opmars van klimaatverandering, schrijven Spaanse media.

Volgens het grimmige onderzoek is geen enkele Spaanse kustregio veilig voor deze bedreigingen en de gevolgen zullen naar verwachting ernstig en verstrekkend zijn.

In de analyse worden overmatige stadsuitbreiding, infrastructurele ontwikkeling en vervuiling aangewezen als de belangrijkste factoren die de eens ongerepte kustlijn van Spanje hebben vervormd.

De bouw van kunstmatige barrières, de omlegging van rivierbeddingen en de ongecontroleerde toestroom van toeristen in steden als Barcelona, Palma en Valencia hebben allemaal bijgedragen aan het probleem.

Klimaatverandering voegt daar nog een laag complexiteit aan toe, met een stijgende zeespiegel, vaker voorkomende en intensere extreme weersomstandigheden en opwarmende zeeën die allemaal hun tol eisen.

Tegen 2030 zullen steden als Vigo, Cadiz, Bilbao en Las Palmas naar verwachting meer dan 40 meter kustlijn verliezen, terwijl Barcelona tot 70 meter van zijn geliefde stranden zou kunnen zien wegspoelen. Het rapport identificeert ook kwetsbare gebieden zoals de Golf van Biskaje, de Balearen en steden als Palma en Cartagena, waar duizenden huizen in overstromingsgevoelige gebieden staan.

Enkele van de meest bedreigde Spaanse kusten volgens Greenpeace zijn:

Andalusië: Stedelijke ontwikkelingsplannen in Tarifa (Cádiz) en hotels op de stranden van El Algarrobico en Bahia de los Genoveses (Almeria) zijn enkele van de grootste risicofactoren. NASA voorspelt ook dat de kustlijn van de Golf van Cádiz ernstig zal worden aangetast door klimaatverandering.

Balearen: De regio staat voor een dubbele uitdaging: een aanzienlijke toestroom van toeristen, die de huizenprijzen in Palma de Mallorca heeft opgedreven, en de gevolgen van hittegolven op zee, die hebben geleid tot een alarmerend laag zuurstofgehalte in het water.

Canarische Eilanden: Vervuiling, ongeautoriseerde stortplaatsen, intense toeristische druk en een verwacht verlies van strandoppervlak tussen 48% en 80% maken de Canarische Eilanden bijzonder kwetsbaar.

Catalonië: De ontwikkeling van het toerisme in hotspots als Barcelona heeft de Catalaanse kust ernstig aangetast. Bovendien ligt 15% van het bebouwde gebied in een overstromingsgebied en zijn delen van de kust in slechte staat door kunstmatige barrières en erosie.

Valencia: Greenpeace wijst erop dat 64,8% van de stranden langs de Valenciaanse kust de afgelopen tien jaar kleiner zijn geworden door overmatige verstedelijking en kunstmatige barrières. De toename in frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden verergert de situatie nog verder.

Regio Murcia: Hoewel Murcia een van de best bewaard gebleven gebieden aan de Middellandse Zee is, heeft het ook te maken met grote milieuproblemen, zoals de achteruitgang van Mar Menor. Grote delen van de kustlijn worden bedreigd door de stijgende zeespiegel en erosie.

Om deze problemen aan te pakken, stelt Greenpeace een reeks essentiële maatregelen voor, waaronder het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het implementeren van regelgeving voor aanpassing en kustbescherming, het aanpakken van vervuiling, het beperken van toeristische accommodaties, het herzien van de grenzen tussen het maritieme en het terrestrische publieke domein, het vrijmaken van overstromingsgebieden van bebouwing en het herstellen van de natuurlijke kanalen van rivieren.