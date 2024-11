Oppositie doet ultieme poging om btw-verhoging tegen te houden

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen doen een ultieme poging om het kabinet ervan te weerhouden de btw op cultuur en sport te verhogen. In een motie vraagt het CDA, met steun van D66, SGP en de ChristenUnie om de verhoging nog niet door te voeren, en bij de voorjaarsnota op zoek te gaan naar een andere manier om het gat in de begroting te vullen. Tijdelijk NSC-leider Nicolien van Vroonhoven zette de deur hiertoe direct op een kier.

CDA-Kamerlid Inge van Dijk wijst erop dat de btw-verhoging willekeurig is, en het belastingstelsel niet verbetert of vereenvoudigt. Het kabinet kiest er immers voor om allerlei uitzonderingen te handhaven. Zo wordt het verlaagde btw-tarief voor een concertkaartje geschrapt, maar niet voor een kaartje naar de bioscoop.

Samen met andere partijen vraagt Van Dijk het kabinet voorlopig af te zien van de btw-maatregel. Die is erg impopulair en dat leidt er mogelijk toe dat er te weinig steun is om het belastingplan door de Eerste Kamer te krijgen. Wel erkent ze dat er dan een gat ontstaat van 2,3 miljard euro. Ze hoopt dat het kabinet samen met de Kamer op zoek wil naar een alternatieve manier om dat te dichten. Donderdag wordt er gestemd over de motie.