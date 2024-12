Oppositie hoopvol over akkoord onderwijsbegroting

DEN HAAG (ANP) - De vier oppositiepartijen die onderhandelen met de coalitie over de onderwijsbegroting zijn optimistisch dat ze tot een akkoord komen. "Ik schat dat we eruit komen", zei SGP-voorman Chris Stoffer woensdag na nieuw overleg. Ook Joost Eerdmans (JA21) liet zich in soortgelijke woorden uit.

CDA-leider Henri Bontenbal en Mirjam Bikker van de ChristenUnie bleven meer op de vlakte. Al zei de laatste wel: "Ik hoop dat we er snel uit gaan komen".

De oppositiepartijen willen dat een flink deel van de bezuinigingen van 2 miljard euro op onderwijs van tafel gaat. Daar zijn ze het al over eens geworden, alleen moeten ze nog overeenstemming bereiken over hoe dat betaald wordt. Daar zijn ze het nu ook bijna over eens, aldus Stoffer. "Daar zitten we echt heel dicht bij elkaar."

Onbespreekbaar

Eerder stelden de coalitiepartijen voor om elders op de begroting van onderwijs te snijden, maar dat was voor de oppositie onbespreekbaar. Ook zal het geld niet worden gezocht in het minder verlagen van het eigen risico in de zorg, zei Eerdmans.

De partijen praten om 17.00 uur verder. Donderdag wordt er gestemd over de begroting van onderwijs.