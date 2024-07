Oppositie Venezuela zegt bewijs te hebben van verkiezingsfraude

CARACAS (ANP/BLOOMBERG) - De Venezolaanse oppositie zegt bewijs te hebben van fraude bij de door president Nicolás Maduro gewonnen presidentsverkiezingen. Oppositiekopstuk María Corina Machado zegt de hand te hebben gelegd op voldoende uitslagen om aan te tonen dat de eigen kandidaat Edmundo González de echte winnaar is.

Machado zei tegen aanhangers bij het campagnehoofdkwartier van haar partij dat inmiddels onomstotelijk vaststaat dat de oppositiekandidaat heeft gewonnen. "Terwijl het regime bezorgd sliep, sliepen wij niet", zei de politica, die zelf was uitgesloten van verkiezingsdeelname. "We hebben het erg druk gehad."

De uitslagen waar de oppositie over beschikt, laten volgens Machado zien dat de eigen kandidaat 6,2 miljoen stemmen kreeg. De autocratische leider Maduro bleef steken op 2,8 miljoen stemmen. Ze heeft burgers in het hele land opgeroepen zich dinsdag om 11.00 uur plaatselijke tijd (17.00 uur in Nederland) te verzamelen. Direct na de bekendmaking van de uitslag gingen al Venezolanen de straat op om te demonstreren.