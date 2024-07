Oppositie Venezuela zegt dat ze 70 procent van stemmen kreeg

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse oppositieleidster María Corina Machado heeft gezegd dat de oppositie 70 procent van de stemmen heeft gekregen in de presidentsverkiezingen van zondag. De nationale kiesraad meldt dat de kandidaat voor de oppositie, Edmundo González Urrutia, 44 procent van de stemmen heeft behaald en dat president Nicolás Maduro is herkozen met ruim 51 procent van de stemmen.

"We willen de wereld vertellen dat Venezuela een nieuwe gekozen president heeft en dat is Edmundo González Urrutia", aldus Machado.

De kiesraad is trouw aan het regime en er zijn net als bij de herverkiezing van Maduro in 2018 grote twijfels over de eerlijkheid van de stembusgang. Latijns-Amerikaanse leiders inclusief de Chileense president Gabriel Boric noemen de uitslagen "moeilijk te geloven". Peru heeft zijn ambassadeur in Caracas teruggeroepen. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken is "bezorgd dat de officiële uitslagen niet de keuze van de Venezolanen weergeven".

Problematiek in land

Machado is het populaire boegbeeld van de oppositiepartijen, maar ze mocht van de regering niet aan de verkiezingen meedoen. De oppositie schoof toen de relatief onbekende oud-diplomaat González naar voren.

Maduro is de erfgenaam en opvolger van de linkse populist Hugo Chávez Frías die van 1999 tot aan zijn overlijden in 2013 regeerde. De ooit veelbelovende Venezolaanse olieproductie en de rest van de economie is ineengestort. Rond de 80 procent van de bevolking leeft in bittere armoede. Het land wordt geplaagd door criminaliteit, essentiële overheidsdiensten vallen vaak uit en energie is schaars. Zeker 7 miljoen Venezolanen hebben het land verlaten.