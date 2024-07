Wakker Dier lanceert radiocampagne tegen 'sloopmelk'

AMSTERDAM (ANP) - Wakker Dier begint maandag met een radiocampagne tegen zogeheten sloopmelk. In de spotjes stelt de dierenwelzijnsorganisatie dat populaire producten van zuivelfabrikanten FrieslandCampina, Danone en Arla Foods gemaakt worden van melk van koeien die zijn doorgefokt om meer melk te produceren dan goed voor ze is.

"Ook bekende producten zoals Campina halfvolle melk, Danoontje en Melkunie Breaker worden gemaakt met sloopmelk", zegt Leonie Vestering van Wakker Dier. De spotjes richten zich specifiek op deze producten. "Je mag beter verwachten van deze A-merken."

Wakker Dier wil dat zuivelproducten minimaal voldoen aan de eisen van één ster van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming of van Nederlands biologisch (EKO). Deze keurmerken leggen de nadruk op gezondere dieren die minder melk hoeven te geven en in betere omstandigheden leven. Volgens Wakker Dier heeft op dit moment minder dan 10 procent van de zuivelproducten in de supermarkten een van deze keurmerken.

"De meeste melkkoeien leiden een slopend leven voor goedkope zuivel", zegt Vestering. "Dat moet stoppen."