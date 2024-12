Oppositie ziet beweging in discussie over onderwijsbegroting

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen zien beweging in de gesprekken met de coalitie over afzwakking van de voorgenomen onderwijsbezuinigingen. Zij hebben het openingsbod van de coalitiepartijen afgewezen, maar er is een nieuw voorstel in de maak. Dat zeiden de partijleiders Rob Jetten (D66) en Chris Stoffer (SGP) na afloop van een kort overleg.

"We zijn goed in gesprek", aldus Stoffer. "Ik denk dat er aan beide kanten bewogen wordt, en dat is gewoon goed." Hij zei goede hoop te hebben dat de vijf oppositiepartijen die aan tafel zitten er samen met de coalitie uit gaan komen.

Ook Jetten ziet beweging bij de coalitiepartijen. "Anders zouden we hier niet zitten." De oppositiepartijen hebben volgens hem "heel duidelijk gemaakt" dat zij de lerarensalarissen op peil willen houden, en af willen van de langstudeerboete en de bezuinigingen op onderzoek en innovatie. Het is nu aan de coalitie om met een beter voorstel te komen, aldus de D66-voorman.