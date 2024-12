Politie kraakt opnieuw versleutelde communicatiedienst

DRIEBERGEN (ANP) - De Nederlandse en Franse autoriteiten hebben opnieuw een versleutelde communicatiedienst gekraakt waarmee criminelen zouden communiceren. De dienst, met de naam Matrix, zou de opvolger zijn van eerder gekraakte diensten als ANOM, Sky ECC en EncroChat. De politie heeft ruim 2,3 miljoen berichten weten te onderscheppen en enkele maanden mee kunnen lezen.

De politie kwam de dienst op het spoor na de moord op Peter R. de Vries in juli 2021. Toen werd in de vluchtauto een telefoon gevonden met daarop deze versleutelde communicatiedienst. "De berichten geven een diepe inkijk in de onderwereld, met name over delicten als internationale drugshandel, wapenhandel, witwassen en criminele samenwerkingsverbanden", aldus de politie.

Naar aanleiding van deze actie zijn op verzoek van Nederland twee verdachten aangehouden, in het Spaanse Marbella. Een van hen is de vermoedelijke eigenaar van de dienst, een 52-jarige man uit Litouwen. Ook is een 30-jarige Nederlander aangehouden. Hij maakte gebruik van de dienst en wordt ook verdacht van internationale cocaïnehandel in 2020.

Complex

Daarnaast zijn zes huiszoekingen gedaan in Zuid-Spanje en is een villa van 15 miljoen euro ingenomen. Ook is beslag gelegd op 145.000 euro cash en een half miljoen euro aan cryptovaluta. Verder is beslag gelegd op vier voertuigen en meer dan 970 telefoons. Ook op zes plekken in Litouwen zijn doorzoekingen gedaan.

Matrix zou complexer zijn dan zijn voorgangers en ook internationaler, volgens de politie. Zo kwamen rechercheurs 33 talen tegen in het onderzoek. De dienst werd aangestuurd vanuit Spanje, de meeste gebruikers zaten in Zuid-Europa. De infrastructuur van Matrix bestond uit meer dan veertig servers, waarvan de belangrijkste in Frankrijk en Duitsland stonden.

Aan het onderzoek naar Matrix deden rechercheurs mee uit Nederland, Frankrijk, Litouwen, Italië en Spanje.