Minder gepind aan toonbank tijdens Black Friday en Cyber Monday

DEN HAAG (ANP) - Het aantal pinbetalingen rond en tijdens koopjesfestijnen Black Friday en Cyber Monday lag dit jaar lager dan in 2023, maar ook in vergelijking met reguliere dagen. Dat meldt de Betaalvereniging Nederland op basis van schattingen over het betalingsverkeer van de afgelopen week.

Op Black Friday trokken mensen 18,9 miljoen keer hun betaalpas en pinden zij daarmee voor 558 miljoen euro. Vorig jaar lag dat aantal en bedrag op respectievelijk 20,3 miljoen keer en 604 miljoen euro. Op Cyber Monday lag het aantal transacties aan de pinautomaat op 13,6 miljoen voor een bedrag van 321 miljoen euro, tegen 337 miljoen euro verspreid over 14,4 miljoen pinbetalingen in 2023.

Op sommige dagen werd afgelopen week bovendien tot wel 15 procent minder vaak gepind ten opzichte van een normale dag. Zo vinden er op een reguliere vrijdag doorgaans 19,4 miljoen pintransacties plaats, op een normale maandag wordt er 16,3 miljoen keer gepind.