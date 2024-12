Oppositie Zuid-Korea stelt afzettingsmotie tegen president uit

SEOUL (ANP) - De belangrijkste oppositiepartij in Zuid-Korea wacht nog tot donderdag met een motie om waarnemend president Han Duck-soo af te zetten, schrijft persbureau Yonhap. De Democratische Partij (DP) kondigde eerder aan de motie dinsdag al te willen indienen, uit protest tegen de weigering van de interim-leider om twee speciale wetsvoorstellen te ondertekenen om zijn afgezette voorganger, Yoon Suk-yeol, te onderzoeken.

"We hebben besloten om geduldig af te wachten om te zien of onze eisen donderdag worden ingewilligd", zei DP-partijleider Park Chan-dae. "Donderdag is de laatste kans".

De DP hoopt dat Han donderdag rechters benoemt voor het Grondwettelijk Hof, dat een besluit moet nemen over de motie van afzetting tegen Yoon. Drie van de negen zetels van het Hof zijn momenteel vacant. Han verwierp de eis van de oppositie en drong aan op een tweepartijenakkoord over de wetsvoorstellen.

Yoon werd op 14 december door het parlement uit zijn functie ontheven nadat hij elf dagen eerder de militaire noodtoestand in het land had uitgeroepen na een politiek conflict met de oppositie.