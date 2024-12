Vrouwensolidariteitsprijs Justin Baldoni ingetrokken na aanklacht

LONDEN (ANP) - De prijs die de Amerikaanse acteur Justin Baldoni eerder deze maand kreeg voor zijn solidariteit met vrouwen, is door de organisatie ingetrokken na "vermeend afschuwelijk gedrag" van de ster. Dat meldt de BBC. Het besluit volgt op de aanklacht van de Amerikaanse actrice Blake Lively tegen Baldoni wegens seksueel wangedrag tijdens filmopnames.

Baldoni kreeg de prijs van Vital Voices, een wereldwijde non-profitorganisatie die zich richt op het versterken van de positie van vrouwen. Nu vindt Vital Voices het gedrag van de acteur "in strijd met de waarden" van de organisatie.

Lively beschuldigt haar tegenspeler in de succesvolle film It Ends With Us van praten over seks en geslachtsdelen, het laten zien van naaktfoto's en praten over zijn seksuele escapades. De advocaat van Baldoni noemt de beschuldigingen "vals, ongepast en kwaadaardig".

In It Ends With Us speelt Baldoni de charmante, maar gewelddadige vriend van Lively's personage Lily.